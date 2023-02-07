Президент України ухвалив надати гуманітарну допомогу Туреччині

Український президент Володимир Зеленський підписав указ щодо надання гуманітарної допомоги Туреччині.
Відповідний указ №61/2023 глави держави оприлюднено на його сайті у вівторок, 7 лютого.
Президент ухвалив надати гуманітарну допомогу Туреччині "з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, згідно із статтею 10 закону України "Про гуманітарну допомогу"".
Згідно з указом, Кабмін має забезпечити надання гуманітарної допомоги для Туреччини.
Відповідний указ №61/2023 глави держави оприлюднено на його сайті у вівторок, 7 лютого.
Президент ухвалив надати гуманітарну допомогу Туреччині "з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, згідно із статтею 10 закону України "Про гуманітарну допомогу"".
Згідно з указом, Кабмін має забезпечити надання гуманітарної допомоги для Туреччини.
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