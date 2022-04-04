Президент України відвідав Бучу та поспілкувався з журналістами

16:31 04 квітня Київ, Україна

Володимир Зеленський відвідав Бучу, де ознайомився із наслідками злочинів, скоєних солдатами російської армії, поспілкувався з місцевими жителями та журналістами.





Зеленський у Бучі заявив, що російські військові вчиняли тут військові злочини та світ визнає це геноцидом.

"Тисячі людей убитих і закатованих із відрізаними кінцівками. Зґвалтовані жінки, вбиті діти - це геноцид. Те, що ви бачите навколо, що зробили окупанти із сучасним містечком - це характеристика російських військових, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин", - заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи можна ще обговорювати мир із росією, він сказав, що так, бо Україна має мати мир.

«Ми знаходимося в Європі у 21 столітті. Ми продовжуватимемо зусилля дипломатичним та військовим шляхом», — сказав президент.

Під час зустрічі з місцевими жителями у центрі надання гуманітарної допомоги у Бучі, Зеленський сказав, що в Україні сильні, добрі та незламні люди та уряд зробить усе, щоб якнайшвидше повернути їх до нормального життя.