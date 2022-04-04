Президент України відвідав Бучу та поспілкувався з журналістами

Володимир Зеленський відвідав Бучу, де ознайомився із наслідками злочинів, скоєних солдатами російської армії, поспілкувався з місцевими жителями та журналістами.
Зеленський у Бучі заявив, що російські військові вчиняли тут військові злочини та світ визнає це геноцидом.
Відповідаючи на запитання, чи можна ще обговорювати мир із росією, він сказав, що так, бо Україна має мати мир.
Під час зустрічі з місцевими жителями у центрі надання гуманітарної допомоги у Бучі, Зеленський сказав, що в Україні сильні, добрі та незламні люди та уряд зробить усе, щоб якнайшвидше повернути їх до нормального життя.
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