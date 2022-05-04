Президент України відповів на слова лаврова про євреїв

10:25 03 травня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський, коментуючи слова лаврова про євреїв, заявив, що керівництво росії забуло всі уроки Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше лавров заявив , що «в Україні може бути нацизм незалежно від єврейського коріння президента Володимира Зеленського», оскільки «у Гітлера також було єврейське коріння» і додав, що серед євреїв «найзапекліші антисеміти».





Звичайно, сьогодні трапився великий



А тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю в москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з росією колишніми? Тому що це все не випадково. Не випадкові слова російського міністра закордонних справ, великого знавця гітлеризму», — сказав Зеленський. Як взагалі таке можна було сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів.Звичайно, сьогодні трапився великий скандал в Ізраїлі. Але ніхто не чує заперечень чи виправдань із москви. Там мовчать — отже, погоджуються з тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що у керівництві росії забули уроки Другої світової війни. А може, ніколи не вчили ці уроки.А тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю в москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з росією колишніми? Тому що це все не випадково. Не випадкові слова російського міністра закордонних справ, великого знавця гітлеризму», — сказав Зеленський.

Державний департамент США також прокоментував скандальну заяву лаврова. Як заявив офіційний представник відомства Нед Прайс, лавров продемонстрував прояв нижчої форми расизму, пропаганди та брехні.

"Заява міністра закордонних справ лаврова справді є проявом найнижчої форми расизму, найнижчої форми пропаганди, найнижчої форми підлої брехні", - сказав він.

За словами Прайса, висловлювання лаврова "доводить, що немає жодного дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

До речі, лавров не єдиний, хто відзначився антисемітським спічем, це загальний тренд російської політики. Приміром, сергій глазьєв, академік, міністр економіки ЄАЕС запевняє, що Україна хоче заселити Донбас євреями.