Президент України відреагував на підпал машини "Схем"

13:05 17 серпень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський в заяві про підпал автомобіля, що належить "Схемам" заявив про те, що має намір захищати права кожного українця.

Він висловив надію, що поліція також швидко знайде паліїв автомобіля журналістів «Схем», як в грудні 2014-го розкрили злочин по підпалу його автомобіля.

У Telegram глава держави вказав, що буде захищати права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до нього, а «свобода слова - фундамент будь-якої демократичної країни». Журналістика, на його думку, не може «бути підставою для переслідування».

При цьому Зеленський згадав про і своєї творчої діяльності, яка не всім подобалася, оскільки доводилося різко критикувати владу.

«Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартувалися» - до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон в проведенні концертів або зйомок. Я пройшов весь цей, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб з мого президентства будь-яка критика влади за собою переслідування або залякування », - резюмував президент України.

Чи знайдуть паліїв і замовників? Напевно, тут багато що залежатиме від того, хто вони ...

"Журналістські розслідування - це завжди небезпечна робота. Але ситуація, яка склалася з Схемами, - повністю недопустима ... Рада, що ніхто не постраждав - це головне ", - написала у себе в Фейсбук прес-секретар президента Мендель. Вона також зазначила, що за роки діяльності у програми повинні були з'явитися вороги, про яких були зняті розслідування.

За фактом підпалу авто програми Схеми було відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в Броварах під Києвом згоріла машина програми «Схеми». Журналісти впевнені, що інцидент став наслідком їхньої професійної діяльності. Михайло Ткач, зокрема, повідомляє, що великий резонанс викликав їх останній сюжет про те, як кортеж президента Зеленського щодня порушував правила дорожнього руху при поїздках глави держави на роботу і додому. За знімальною групою стежили ... А перед цим удома у Ткача було встановлено прослуховуючий обладнання.