Президент України про геополітичну стабільність у Європі

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force* заявив, що для надійної геополітичної стабільності в Європі та у всьому євроатлантичному просторі потрібні нові колективні форми співробітництва та посилення вже наявних.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Він додав, що в євроатлантичному просторі є НАТО, але не всі демократичні нації залучені до цієї форми захисту. Саме тому, за словами Зеленського, Україна на шляху до НАТО розробляє систему гарантій безпеки.
Він додав, що можливості великих альянсів зростають на основі змістовного локального співробітництва.
Зокрема, йдеться про логістичну взаємодію для експорту продовольства, виробленого в Україні, яке є критично важливим для продовольчої безпеки світу.
Також, розповів Зеленський, Україна має важливу співпрацю з Болгарією та Туреччиною.
Він додав, що нові перспективи безпеки з'являться і завдяки змінам у сусідньому із Чорноморським регіоні Південного Кавказу. За його словами, це "надасть потенціал спільної безпеки в нашій частині Європи". Особливо коли відкриються нові перспективи для Грузії відновити свою територіальну цілісність.
Він додав, що коли росія програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через мінськ і Київ до Південного Кавказу.
*Joint Expeditionary Force – це експедиційний корпус із кількох країн під керівництвом Великобританії. До нього за необхідності можуть приєднуватися Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.
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