Президент України про геополітичну стабільність у Європі

14:50 13 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force* заявив, що для надійної геополітичної стабільності в Європі та у всьому євроатлантичному просторі потрібні нові колективні форми співробітництва та посилення вже наявних.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Адже ми бачимо, якими можуть бути сучасні агресії та терористичні напади. Якщо ворог свободи має значні ресурси та безмежний цинізм, як росія, як ХАМАС, як інші терористи, то вільним націям потрібний справді повномасштабний захист. Швидкий, максимально гнучкий, не обмежений застарілими процедурами і може безперервно підтримуватися – стільки, скільки потрібно”, — сказав президент.

Він додав, що в євроатлантичному просторі є НАТО, але не всі демократичні нації залучені до цієї форми захисту. Саме тому, за словами Зеленського, Україна на шляху до НАТО розробляє систему гарантій безпеки.



Він додав, що можливості великих альянсів зростають на основі змістовного локального співробітництва.

“Зараз ми працюємо над тим, щоб створити нові формати взаємодії та посилити наявні у нашому регіоні – Чорноморському регіоні. Я був з візитом у Бухаресті, і на зустрічі з президентом Йоханнісом ми домовилися, що відносини між нашими державами – Україною та Румунією – заслуговують на рівень стратегічного партнерства. Продуктивно працюємо і у трикутнику Україна – Молдова – Румунія”, – сказав Зеленський.

Зокрема, йдеться про логістичну взаємодію для експорту продовольства, виробленого в Україні, яке є критично важливим для продовольчої безпеки світу.



Також, розповів Зеленський, Україна має важливу співпрацю з Болгарією та Туреччиною.

"Ми всі маємо пам'ятати, що спільна безпека та розвиток економіки, інфраструктури в регіоні Чорного моря - один із ключів до геополітичної стабільності всієї нашої Європи", - сказав Зеленський.

Він додав, що нові перспективи безпеки з'являться і завдяки змінам у сусідньому із Чорноморським регіоні Південного Кавказу. За його словами, це "надасть потенціал спільної безпеки в нашій частині Європи". Особливо коли відкриються нові перспективи для Грузії відновити свою територіальну цілісність.

"Всі ми зараз – на історичному повороті. Варіантів всього два: або терористичній росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи, або завдяки багатьом рівням та форматам співробітництва, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, росія програє у цьому протистоянні", - сказав Зеленський.

Він додав, що коли росія програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через мінськ і Київ до Південного Кавказу.