Президент України розпочав робочу поїздку на Закарпатті

06:34 25 вересень Київ, Україна

Розпочалася дводенна робоча поїздка президента України Володимира Зеленського в Закарпатську область.



Глава держави проінспектує хід реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проєктом відновлення Міжнародного аеропорту Ужгород.



Також президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті.



Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку області до 2027 року.



Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.



Крім того, заплановано огляд президентом об'єктів культурної сфери та пам'ятників архітектури в регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.



