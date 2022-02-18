Президент України розпочав робочу поїздку на Закарпатті

Розпочалася дводенна робоча поїздка президента України Володимира Зеленського в Закарпатську область.
Глава держави проінспектує хід реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проєктом відновлення Міжнародного аеропорту Ужгород.
Також президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті.
Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку області до 2027 року.
Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.
Крім того, заплановано огляд президентом об'єктів культурної сфери та пам'ятників архітектури в регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.
Глава держави проінспектує хід реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проєктом відновлення Міжнародного аеропорту Ужгород.
Також президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті.
Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку області до 2027 року.
Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.
Крім того, заплановано огляд президентом об'єктів культурної сфери та пам'ятників архітектури в регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.
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