Президент України і прем'єр Словаччини провели телефонну розмову

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Едуард Хегер обговорили ситуацію з безпекою на сході України.
Про це повідомляє пресслужба українського лідера в середу, 21 квітня.
Співрозмовники також обмінялися думками про співпрацю між Україною та ЄС. Глава держави подякував за підтримку Словаччини в питаннях європейської інтеграції України і висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії в цій сфері.
Також Зеленський і Хегер обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема, в сфері транспорту та прикордонного співробітництва. Глава держави наголосив на зацікавленості України в якнайшвидшому відновленні повноцінної роботи аеропорту Ужгород.
Він підкреслив, що для обох країн важливо, щоб перетин кордону був максимально зручним. Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку в зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні.
Також він запросив Хегера відвідати Україну з візитом.
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