Президент України і прем'єр Словаччини провели телефонну розмову

18:29 21 квітень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Едуард Хегер обговорили ситуацію з безпекою на сході України.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера в середу, 21 квітня.

"Особливу увагу під час розмови було приділено ситуації з безпекою на сході України. Глава уряду Словаччини висловив стурбованість у зв'язку з нарощуванням військової присутності РФ біля українських кордонів і запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також обмінялися думками про співпрацю між Україною та ЄС. Глава держави подякував за підтримку Словаччини в питаннях європейської інтеграції України і висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії в цій сфері.



Також Зеленський і Хегер обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема, в сфері транспорту та прикордонного співробітництва. Глава держави наголосив на зацікавленості України в якнайшвидшому відновленні повноцінної роботи аеропорту Ужгород.

"Розраховую на вашу особисту підтримку в завершенні Словаччиною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди про аеропорт Ужгород незабаром. Сподіваюся, що вже скоро ми зможемо відновити повноцінну роботу аеропорту", - зазначив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що для обох країн важливо, щоб перетин кордону був максимально зручним. Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку в зменшенні черг на українсько-словацькому кордоні.



Також він запросив Хегера відвідати Україну з візитом.