Президент України та прем'єр-міністр Японії обговорили ситуацію у південних регіонах

12:40 09 червня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою наслідки підриву Каховської гідроелектростанції та ситуацію в південних регіонах України під час телефонної розмови.



Зеленський назвав підрив гідроелектростанції актом тероризму з боку Росії та наголосив на небезпеці для безпеки Запорізької АЕС.



Прем'єр-міністр Японії висловив солідарність і повідомив про готовність японського уряду надати гуманітарну допомогу з огляду на найбільш термінові потреби.



Обговорювалися також активізація ракетних атак Росії проти України, вплив на громадянську інфраструктуру та мирні міста, а також співробітництво у сфері гуманітарного розмінування.



Під час розмови підтверджувалася актуальність української формули світу, і Зеленський висловив сподівання на припинення терору з боку Росії.



Лідери також обговорили питання двосторонньої співпраці та проведення конференції з відновлення України у Японії у найближчому майбутньому.