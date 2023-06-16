Президент України та прем'єр-міністр Японії обговорили ситуацію у південних регіонах

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою наслідки підриву Каховської гідроелектростанції та ситуацію в південних регіонах України під час телефонної розмови.
Зеленський назвав підрив гідроелектростанції актом тероризму з боку Росії та наголосив на небезпеці для безпеки Запорізької АЕС.
Прем'єр-міністр Японії висловив солідарність і повідомив про готовність японського уряду надати гуманітарну допомогу з огляду на найбільш термінові потреби.
Обговорювалися також активізація ракетних атак Росії проти України, вплив на громадянську інфраструктуру та мирні міста, а також співробітництво у сфері гуманітарного розмінування.
Під час розмови підтверджувалася актуальність української формули світу, і Зеленський висловив сподівання на припинення терору з боку Росії.
Лідери також обговорили питання двосторонньої співпраці та проведення конференції з відновлення України у Японії у найближчому майбутньому.
Зеленський назвав підрив гідроелектростанції актом тероризму з боку Росії та наголосив на небезпеці для безпеки Запорізької АЕС.
Прем'єр-міністр Японії висловив солідарність і повідомив про готовність японського уряду надати гуманітарну допомогу з огляду на найбільш термінові потреби.
Обговорювалися також активізація ракетних атак Росії проти України, вплив на громадянську інфраструктуру та мирні міста, а також співробітництво у сфері гуманітарного розмінування.
Під час розмови підтверджувалася актуальність української формули світу, і Зеленський висловив сподівання на припинення терору з боку Росії.
Лідери також обговорили питання двосторонньої співпраці та проведення конференції з відновлення України у Японії у найближчому майбутньому.
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