Президент України підписав закон про скасування ВЕЗ "Крим"

18:59 19 серпня Киев, Украина

Згідно з підписаним Володимиром Зеленським закону No5502-д, на території Кримського півострова скасовується заснований в 2014 році режим вільної економічної зони (ВЕЗ).





Так, в картці законопроєкту №5502-д, прийнятого парламентом 1 липня поточного року, відзначається, що в четвер, 19 серпня, проєкт закону був повернутий в Раду з підписом президента.



Ухвалення відповідного законопроєкту №5502-д "Про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та внесення змін до деяких законодавчих актів України" 1 червня в цілому підтримали 328 народних депутатів.

"З огляду на обставини 2014 року, законом, по суті, введені пільгові умови для продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території. Разом з тим закон врегулював реалізацію прав громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, і введені додаткові обмеження (зокрема, митні), в податковому законодавстві такі громадяни були прирівняні до нерезидентів", - наголошується в пояснювальній записці.

Автори законопроєкту підкреслюють, що такі обмеження призвели до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території або мають місце прописки на цій території.



Зокрема, статус нерезидентів привів до обмежень доступу до банківських послуг на підконтрольній Україні території. Про негативні наслідки закону для дотримання прав і свобод людини неодноразово заявляли міжнародні та національні правозахисні організації.



Крім того, законопроєкт №5502-д пропонує врегулювати порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, закріпити право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, і забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб.