Президент Туреччини Ердоган: Анкара не підтримає санкції проти росії

10:55 24 травня Київ, Україна

Туреччина не приєднуватиметься до країн Заходу у введенні санкцій проти росії та її лідера володимира путіна.



Така заява була зроблена президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом 23 травня під час мітингу в провінції Сівас, передає Агентство Анадолу.



Ердоган відреагував на висловлювання кандидата на посаду глави держави та лідера Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу, який обіцяв запровадити санкції проти москви у разі свого обрання.

"Пан Кемаль (Киличдароглу) незадоволений тим, що я підтримую хороші відносини з паном путіним. Він каже: "Я слідуватиму вказівкам Заходу, я введу санкції проти путіна". Пане Кемаль, ви не дуже знаєтеся на політиці, ідіть відпочиньте", - підкреслив турецький лідер.

Він також зазначив, що Туреччина підтримує співпрацю з росією, США, Китаєм та іншими країнами Заходу. Це дозволяє Туреччині виступати посередником між росією та Україною.