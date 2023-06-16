Президент Туреччини Ердоган: Анкара не підтримає санкції проти росії

Туреччина не приєднуватиметься до країн Заходу у введенні санкцій проти росії та її лідера володимира путіна.
Така заява була зроблена президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом 23 травня під час мітингу в провінції Сівас, передає Агентство Анадолу.
Ердоган відреагував на висловлювання кандидата на посаду глави держави та лідера Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу, який обіцяв запровадити санкції проти москви у разі свого обрання.
Така заява була зроблена президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом 23 травня під час мітингу в провінції Сівас, передає Агентство Анадолу.
Ердоган відреагував на висловлювання кандидата на посаду глави держави та лідера Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу, який обіцяв запровадити санкції проти москви у разі свого обрання.
Він також зазначив, що Туреччина підтримує співпрацю з росією, США, Китаєм та іншими країнами Заходу. Це дозволяє Туреччині виступати посередником між росією та Україною.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі