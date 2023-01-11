Президент США та прем'єр Канади обговорили допомогу Україні

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили, що вони готові й надалі відстоювати спільні цінності країн та продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.
Про це у вівторок, 10 січня, йдеться у заяві Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці.
Про це у вівторок, 10 січня, йдеться у заяві Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці.
Президент Байден подякував прем'єр-міністру Трюдо за партнерство Канади у забезпеченні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги Україні, за економічну та гуманітарну допомогу Києву під час війни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі