Президент США та прем'єр Канади обговорили допомогу Україні

07:02 11 січня Київ, Україна

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили, що вони готові й надалі відстоювати спільні цінності країн та продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.

Про це у вівторок, 10 січня, йдеться у заяві Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці.
"Президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття, сприяння колективній безпеці та процвітанню, а також підтримці міжнародної системи, заснованої на правилах. Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності у всьому світі , включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії росії", - йдеться у заяві.
Президент Байден подякував прем'єр-міністру Трюдо за партнерство Канади у забезпеченні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги Україні, за економічну та гуманітарну допомогу Києву під час війни.