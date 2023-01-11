Президент США та прем'єр Канади обговорили допомогу Україні

"Президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття, сприяння колективній безпеці та процвітанню, а також підтримці міжнародної системи, заснованої на правилах. Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності у всьому світі , включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії росії", - йдеться у заяві.