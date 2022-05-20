Президент США Байден звернувся до народу із заявою щодо Афганістану

Звертаючись до нації, президент США Джо Байден прокоментував стан справ в Афганістані. Байден заявив про те, що американська армія не братиме участі у військових конфліктах інших держав, але пообіцяв блискавичну реакцію США, якщо таліби нападуть на американців.
За його словами, політичне керівництво Афганістану здалося і втекло, а військові відмовилися боротися з талібами.
Він також зазначив, що все ще вважає вірним рішення про виведення військ, але ситуація в країні розгорталася стрімкіше, ніж передбачалося.
За словами американського президента, США спочатку не планували створювати демократичну націю в Афганістані, головним завданням було запобігання тероризму і в разі загрози американцям США можуть повернути війська назад.
Президент США під час свого звернення до нації не відповів на жодне запитання журналістів.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що західна коаліція в Афганістані зазнала поразки і тепер потрібно зосередитися на порятунку.
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