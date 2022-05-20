Президент США Байден звернувся до народу із заявою щодо Афганістану

07:01 17 серпня Київ, Україна

Звертаючись до нації, президент США Джо Байден прокоментував стан справ в Афганістані. Байден заявив про те, що американська армія не братиме участі у військових конфліктах інших держав, але пообіцяв блискавичну реакцію США, якщо таліби нападуть на американців.

"Армія США не повинна встрявати у "вічні" військові конфлікти в інших країнах", - заявив Байден.

За його словами, політичне керівництво Афганістану здалося і втекло, а військові відмовилися боротися з талібами.

"Американські військові не повинні гинути у війні, яку самі афганці відмовляються вести. Якщо афганські військові не здатні захистити країну, ще рік присутності американської армії нічого не змінить", - пояснив президент США.

Він також зазначив, що все ще вважає вірним рішення про виведення військ, але ситуація в країні розгорталася стрімкіше, ніж передбачалося.

"Я не буду просити наших солдатів нескінченно битися в громадянській війні в іншій країні", - заявив він.

За словами американського президента, США спочатку не планували створювати демократичну націю в Афганістані, головним завданням було запобігання тероризму і в разі загрози американцям США можуть повернути війська назад.

"США продовжують підтримку афганського народу", - заявив Байден.

Президент США під час свого звернення до нації не відповів на жодне запитання журналістів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що західна коаліція в Афганістані зазнала поразки і тепер потрібно зосередитися на порятунку.