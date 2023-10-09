Президентка Словаччини: постачання військової допомоги не в моїй компетенції

08:39 09 жовтня Київ, Україна

Президентка Словаччини Зузана Чапутова наголосила, що рішення про постачання військової допомоги не входять до її повноважень. Цю заяву вона зробила в інтерв'ю каналу TV Markiza, відповідаючи на запитання щодо припинення допомоги Україні.



Чапутова повідомила, що виконавець обов'язків прем'єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з нею щодо рішення уряду стосовно припинення військової підтримки. Президентка наголосила, що вона погодилася з його аргументами.



Вона також наголосила, що важливим фактором став склад пакета військової допомоги.