Президентка Словаччини: постачання військової допомоги не в моїй компетенції

Президентка Словаччини Зузана Чапутова наголосила, що рішення про постачання військової допомоги не входять до її повноважень. Цю заяву вона зробила в інтерв'ю каналу TV Markiza, відповідаючи на запитання щодо припинення допомоги Україні.
Чапутова повідомила, що виконавець обов'язків прем'єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з нею щодо рішення уряду стосовно припинення військової підтримки. Президентка наголосила, що вона погодилася з його аргументами.
Вона також наголосила, що важливим фактором став склад пакета військової допомоги.
Чапутова повідомила, що виконавець обов'язків прем'єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з нею щодо рішення уряду стосовно припинення військової підтримки. Президентка наголосила, що вона погодилася з його аргументами.
Вона також наголосила, що важливим фактором став склад пакета військової допомоги.
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