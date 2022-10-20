Президент Швейцарії здійснив візит до України
11:20 20 жовтня Київ, Україна
Ігнаціо Кассіс, лідер Швейцарії, прибув із візитом до України 20 жовтня.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв'язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни", - написав Кассіс.
Президент
додав фото прибуття, схоже, із київського залізничного вокзалу.
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