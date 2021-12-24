Президент розповів про питання, що обговорювалися на засіданні РНБО

19:59 15 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський розповів про питання, які обговорювалися на сьогоднішньому засіданні РНБО. Особлива роль була приділена проблемам на сході країни.



За його словами, всього розглядалося сім питань. Одне з яких стосувалося ситуації на Донбасі, проте воно розглядалося в режимі секретності. Разом з тим, Зеленський підкреслив, що ситуація на сході контрольована, хоч і є "деякі питання", але до них "наша армія готова".



Крім того, Зеленський розповів про очікувану завтра розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.



Другим питанням, за словами Зеленського, розглядалися санкції щодо контрабандистів, зокрема, щодо 12 фізичних та юридичних осіб. Також розглядалося питання щодо кількох громадянств деяких з цих осіб.



Також РНБО розглянула блок економічних питань.



Зеленський повідомив журналістам, що доручив РНБО спільно з Офісом Президента і Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.