Президент провів закриту нараду з розвідкою і силовиками

16:16 17 серпень Київ, Україна

Те, що відбувається в Білорусі може мати наслідки для України, в зв'язку з цим глава держави Володимир Зеленський ініціював проведення закритої наради з главами силових і розвідструктур.



Відзначається, що в ході наради було проаналізовано ситуацію в сусідній країні, зовнішні чинники, прораховані сценарії подальшого розвитку ситуації і ризики для України.



Примітно, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти країни почалася агресія, організована з-за кордону, і згадав про Україну. "Чи не висувайтеся ви зараз на вулицю! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї" відкритої Росії ", Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни ", - сказав він.



Тоді Зеленський відреагував на слова Лукашенка. Він заявив, що Україна не втручалася у внутрішні процеси Білорусі і не збирається, тому говорити про це публічно некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах.