Президент провів зустріч з видатними гравцями київського "Динамо"

20:59 15 жовтень Київ, Україна

У річницю історичної перемоги футбольного клубу президент України Володимир Зеленський зустрівся з легендами "Динамо"

Про це в четвер повідомила пресслужба глави держави.

"З нагоди 45-ої річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків і суперкубків УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу", - повідомили в пресслужбі.

Повідомляється, що під час зустрічі президент наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому.

"Піднімати імідж України як в самій країні, так і за кордоном - чого сьогодні дуже не вистачає - можливо тільки через такі легендарні перемоги", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував ветеранам "Динамо", які в 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського завоювали Суперкубок УЄФА.

"Такої великої перемоги в Україні ніколи не було", - зазначив президент.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.

"Найголовніше - те, що ви зробили 45 років тому. Це і є велика нагорода", - сказав він.

Представники ФК "Динамо" подарували главі держави м'ячі з автографами і фотографіями гравців команди і ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.



Також президент привітав збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії в матчі Ліги націй.