Президент провів зустріч з видатними гравцями київського "Динамо"

У річницю історичної перемоги футбольного клубу президент України Володимир Зеленський зустрівся з легендами "Динамо".
Про це в четвер повідомила пресслужба глави держави.
Повідомляється, що під час зустрічі президент наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому.
Глава держави подякував ветеранам "Динамо", які в 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського завоювали Суперкубок УЄФА.
Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.
Представники ФК "Динамо" подарували главі держави м'ячі з автографами і фотографіями гравців команди і ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.
Також президент привітав збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії в матчі Ліги націй.
Також президент привітав збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії в матчі Ліги націй.
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