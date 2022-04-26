Президент прокоментував кадрові перестановки в сфері оборони

20:29 27 липня Київ, Україна

Здатність керівників виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії, є пріоритетом президента.

Про це повідомляє пресслужба глави держави у вівторок, 27 липня.

"Сфера оборони повинна функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою і без непорозумінь між керівниками", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що "слід активізувати роботу як в Міністерстві оборони, так і в Збройних силах".

"Ротації або заміна керівників не повинні розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є необхідність змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив надію, що на всіх рівнях в Збройних силах, Міноборони і в структурах сектору безпеки буде налагоджено взаємодію, яке допоможе не допускати помилок і дозволить підвищити ефективність захисту України.

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання багатьох завдань - від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних сил якісної взаємодії та чіткого визначення перспектив для кожного українського військового - як на професійному, так і на соціальному рівні", - додав Зеленський.

У пресслужбі додали, що президент також звільнив Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, призначивши замість нього Руслана Хомчака.