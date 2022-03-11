Президент проінспектував хід ремонту дороги Р-67, яку відновлюють в рамках «Великого будівництва»

09:01 16 жовтень Київ, Україна

Перебуваючи з робочою поїздкою на Чернігівщині, президент Володимир Зеленський проінспектував хід ремонту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин.



Глава держави оглянув ділянку поблизу села Обичів. Роботи здійснюються в рамках Національної програми «Велике будівництво».



Як поінформував президента голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубрак, зазначена автодорога з'єднує міжнародні автодороги М-01, М-02, М-03 і національну Н-07 і є найкоротшим виходом із центральної України в напрямку країн Балтії. Також вона забезпечує зв'язок між Чернігівською та Полтавською областями, з'єднує низку адміністративних центрів - обласного і районних. Крім того - входить до державного туристичного маршруту «Намисто Славутича», забезпечує міжнародний автомобільний туризм, є шкільним маршрутом і маршрутом екстреної медичної допомоги.





Володимиру Зеленському розповіли, що вказана ділянка автомобільної дороги III категорії була побудована більше ніж 50 років тому з типом покриття, яке не розраховане на сучасні навантаження від автотранспорту і великовантажної техніки. Капітальний ремонт таких доріг повинен проводитися кожні 10-12 років. До початку робіт міжремонтні терміни на цій автодорозі були перевищені в п'ять разів - ямковість прогресувала, була суцільна сітка тріщин, спостерігалося викривлення покриття, колійність та інші значні деформації з руйнуванням покриття.



В цілому, як зазначив Олександр Кубрак, Чернігівська і Сумська області були одними з тих, де капітальні ремонти доріг проводились в мінімальних обсягах або відкладалися. Згідно з наведеною інформацією, в 2011 році в Чернігівській області було відремонтовано 90 км доріг, в 2012-ому - близько дев'яти км, в наступні три роки - нуль. Відновили ремонти з 2016-ого, робили від 60 км до 112 км на рік. Такого плану, як в 2020-ому, - відремонтувати 195 км доріг - не було.



«Сумно, що були роки, коли зовсім не ремонтували, і добре, що зараз ситуація інша», - зазначив глава держави.



На ділянці, яку проінспектував президент, в ході поточного ремонту на 33,7 км вже виконано фрезерування покриття, покладений шар основи, вирівнювальний шар з асфальтобетону та верхній шар. Завершити роботи планують в наступному році.



Володимир Зеленський звернув увагу на питання облаштування освітлення траси за межами населених пунктів. Можливо, це було б доцільним, зазначив він.



Глава Укравтодору також повідомив, що в наступному році планується ремонт траси Н-07, яка є найкоротшим маршрутом з Києва до Сум.