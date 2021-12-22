Президент запросив прем'єра Японії на День Незалежності і на саміт "Кримської платформи"

14:00 14 квітень Київ, Україна

Під час телефонного діалогу з прем'єр-міністром Японії Есіхіде Сугою, Володимир Зеленський заручився підтримкою Японії в протистоянні агресії РФ і запросив главу уряду на святкування Дня Незалежності і на саміт Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Зеленський поінформував главу уряду Японії про загострення ситуації безпеки на сході України і збільшення концентрації російських військ біля кордонів нашої держави.



Президент подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зеленський зазначив, що підтримка з боку "Великої сімки", зокрема, Японії, є надзвичайно важливою для України.



Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив всебічну підтримку України.



Сторони також обмінялися думками щодо підготовки до саміту інавгурації Кримської платформи в Києві і подальших заходів двостороннього діалогу на вищому рівні.



Президент України запросив прем'єр-міністра Японії приєднатися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи саміту Кримської платформи.