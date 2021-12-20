Президент пропонує перевести кримінальні справи в електронний формат

13:41 15 березень Київ, Україна

Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про електронний обіг документів в кримінальному процесі, в разі його прийняття паперові та електронні документи отримають єдиний правовий статус.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Це дозволить перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення і сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи», - зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, зменшиться надмірна бюрократизація процесів. Оскільки спроститься і прискориться підготовка і обробка документів слідчими і прокурорами. Адвокати зможуть більш оперативно подавати заяви і клопотання і зможуть ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді. У той самий час суд отримає можливість досліджувати документи і докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити тільки у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.



Ухвалення цих законодавчих змін стане черговим важливим кроком для диджиталізації країни, що є одним із пріоритетів президента. Впровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить кращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.