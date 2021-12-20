Президент пропонує перевести кримінальні справи в електронний формат

Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про електронний обіг документів в кримінальному процесі, в разі його прийняття паперові та електронні документи отримають єдиний правовий статус.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Крім того, зменшиться надмірна бюрократизація процесів. Оскільки спроститься і прискориться підготовка і обробка документів слідчими і прокурорами. Адвокати зможуть більш оперативно подавати заяви і клопотання і зможуть ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді. У той самий час суд отримає можливість досліджувати документи і докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити тільки у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.
Ухвалення цих законодавчих змін стане черговим важливим кроком для диджиталізації країни, що є одним із пріоритетів президента. Впровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить кращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі