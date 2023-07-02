Президент привітав Військово-морські сили ЗСУ з професійним святом

Сьогодні, у неділю, 2 липня доблесні Військово-морські сили ЗСУ відзначають своє професійне свято. З вітальними словами до моряків звернувся президент України Володимир Зеленський. Він привітав їх та написав про це в Telegram.
Зеленський оприлюднив відео, яке демонструє перемоги вітчизняних ВМС. Серед перемог згадується визволення острова Зміїний, знищення російських кораблів, включаючи флагманський ракетний крейсер Москва, героїчний захист Маріуполя та інших міст, а також успішні дії під час поточного контрнаступу ЗСУ.
Нагадаємо, українські моряки вчаться використовувати підводні дрони. Відповідні навички наші моряки набули під час навчань Сі Бриз у Великій Британії.
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