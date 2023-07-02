Президент привітав Військово-морські сили ЗСУ з професійним святом

12:38 02 липня Київ, Україна

Сьогодні, у неділю, 2 липня доблесні Військово-морські сили ЗСУ відзначають своє професійне свято. З вітальними словами до моряків звернувся президент України Володимир Зеленський. Він привітав їх та написав про це в Telegram.

"Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не будуть чинити опір, але ... Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти. Слава українським Військово-Морським силам!", – написав глава держави.

Зеленський оприлюднив відео, яке демонструє перемоги вітчизняних ВМС. Серед перемог згадується визволення острова Зміїний, знищення російських кораблів, включаючи флагманський ракетний крейсер Москва, героїчний захист Маріуполя та інших міст, а також успішні дії під час поточного контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, українські моряки вчаться використовувати підводні дрони. Відповідні навички наші моряки набули під час навчань Сі Бриз у Великій Британії.