Президент відвідав будівництво нового північного обходу Рівного

16:11 01 жовтень Київ, Україна

В ході робочої поїздки на Рівненщину президент України Володимир Зеленський проінспектував будівництво нового північного обходу міста Рівне.

Спорудження дороги здійснюється в рамках Національної програми «Велике будівництво». Проєкт передбачає створення суцільної кільцевої дороги навколо Рівного.



Главі держави розповіли, що об'єкт починали в кінці 2019 року, тоді будівельники зробили кілька ділянок. Навесні цього року підрядники повноцінно почали будівництво.



Новий обхід розвантажить міські вулиці від транзитного транспорту, вбереже від руйнування дорожнє покриття - зараз через Рівне щодоби курсує до 14 тис. автомобілів. Також це сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшенню екологічної ситуації в місті, розвитку логістичних можливостей області для з'єднання автомобільних магістралей.





Загальна кошторисна вартість північної об'їзної становить понад 830 млн грн, з них у 2020 році виділено 310 млн грн.

Завершення будівництва обходу передбачається у 2021 році. У поточному році заплановано, зокрема, перевлаштувати ЛЕП-10 кВ на перетині з шляхопроводом, мережі та системи зв'язку, реконструювати мережі газопостачання і облаштувати штучні споруди системи водовідведення.

«Велике будівництво» - як подразник для багатьох наших політичних опонентів. Тому що наочно показує людям, що вже давно можна було б зробити в Україні, якби та влада, яка була, дійсно займалася розвитком країни, а не особистим збагаченням коштом країни», - заявив Володимир Зеленський.

Окремо главі держави розповіли, що в цілому в області в цьому році ремонтують 116 км доріг. Це найбільший показник за останні 10 років. Також в регіоні будують три майданчики для зважування в русі.

Крім того голова облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив, що відповідно до доручення президента, даного торік, в межах області практично завершене будівництво дороги від Рівного до кордону з Білоруссю. У наступному році залишиться закінчити кілька десятків кілометрів для з'єднання обласного центру з кордоном.