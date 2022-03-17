Президент доручив готувати військовий парад до 30-ої річниці Незалежності

19:19 21 жовтня Київ, Україна

У наступному 2021 році Україна святкуватиме 30-у річницю Незалежності. До цієї дати президент України Володимир Зеленський доручив підготувати військовий парад.



Про це йдеться в указі № 459/2020 від 21 жовтня.



Згідно з документом, Кабмін повинен зайнятися організацією і проведенням 24 серпня 2021 року «параду військ з нагоди 30-ої річниці Незалежності України на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності в Києві».



Крім того, до Дня Незалежності випустять в обіг ювілейну монету, поштову марку і конверт, присвячені 30-ій річниці Незалежності.



Також 24 серпня 2021 року планується покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі.



Нагадаємо, що після приходу до влади президент Володимир Зеленський відмовився від військового параду на День Незалежності.



У 2019 він пояснив своє рішення тим, що військовий парад - недешеве задоволення, і запропонував замість цього виділити 300 млн грн на премії всім українським військовим - від курсантів до бійців, які виконують завдання в зоні ООС.



У 2020 році святкування Дня Незалежності було обмежено через пандемію коронавірусу, яка охопила весь світ.



Ветеранські організації України на 28-у і 29-у річницю Незалежності проводили альтернативний парад "Марш захисників", на який збиралися в рази більше людей, ніж на офіційну церемонію.