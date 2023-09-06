Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прибув із офіційним візитом в Україну

15:44 23 серпня Київ, Україна

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза вперше відвідав Україну.



Цю інформацію опублікувало ЗМІ CNN Portugal.



Глава Португальської Республіки зійшов на залізничному вокзалі у Києві. Його супроводжували міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью, інші високопосадовці, а також видатний історик Жозе Пачеко Перейра та успішний бізнесмен Луїс Делгадо. Це перше відвідування президента Португалії України.



Марсело Ребелу де Соуза, висловивши свої перші враження, наголосив, що мета візиту багатогранна. Він пояснив, що Португалія прагне зміцнити свою присутність в Україні та продовжити розвиток дружніх стосунків.

"Все, що зараз є фундаментальним у житті України, також є фундаментальним для нас", - підкреслив президент.

Президент також підтвердив свою участь у святкуванні 32-ї річниці незалежності України. Він закликав вважати цей рік особливим, оскільки до цієї події приєднуються представники інших країн. Також Марсело Ребелу де Соуза наголосив на продовженні українського контрнаступу, який підтверджує суверенітет України.



У ході візиту президент також вшанував пам'ять загиблих у Бучі, висловивши повагу та підтримку українського народу.