Президент пообіцяв контролювати незалежність територіальних громад

18:50 08 червень Київ, Україна

Триваюча в Україні реформа місцевого самоврядування надає місцевим громадам більше свободи і повноважень, але це не дає їм право створювати окремі федеральні князівства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.



"Громади отримують більше власності, землі, засобів і головне, більше повноважень. Це більше викликів... для всієї країни. Ми дуже уважно стежимо за тим, як формуються місцеві еліти. Не всі і не завжди правильно сприймають реформу, зміцнення місцевого самоврядування не означає ослаблення єдності", - заявив президент.



"Будь-які не те що спроби, а навіть думки про побудову якогось окремого федерального князівства в рамках громади коштом місцевої власності або місцевого бюджету - все це отримає дуже жорстку відсіч! Місцева влада повинна чітко усвідомити, що головне, ставши менш залежними від рішень з високих столичних кабінетів, ви не стали менш залежними від інтересів жителів регіону. Я знаю, що в більшості регіонів України ОДА, облради при всій своїй великій політичній різноманітності співпрацюють", - зазначив він.



За його словами, для ефективного розвитку регіонів домінантною повинна бути не політика, не гасла, а дії.