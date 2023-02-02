Президент Польщі закликав НАТО надати Україні гарантії безпеки

Глава Польщі Анджей Дуда запропонував країнам НАТО напрацювати угоду, де було б прописано конкретні гарантії безпеки для України.
Про це він заявив під час візиту до Латвії, повідомляє Niedziela. Якщо документ буде розроблено, його можна подати на саміті НАТО у липні 2023 року.
Польський лідер упевнений, що підписання такого документа допоможе Україні та збільшить шанси на повноцінне приєднання до Альянсу.
Також Дуда наголосив, що українська армія має отримати достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити російський наступ та повернути окуповані території. За його словами, це найважливіше завдання сьогодні.
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