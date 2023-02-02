Президент Польщі закликав НАТО надати Україні гарантії безпеки

13:59 02 лютого Київ, Україна

Глава Польщі Анджей Дуда запропонував країнам НАТО напрацювати угоду, де було б прописано конкретні гарантії безпеки для України.

Про це він заявив під час візиту до Латвії, повідомляє Niedziela. Якщо документ буде розроблено, його можна подати на саміті НАТО у липні 2023 року.

"Ми хотіли б перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО", - сказав Дуда.

Польський лідер упевнений, що підписання такого документа допоможе Україні та збільшить шанси на повноцінне приєднання до Альянсу.

"Це був би помітний крок у процесі зміцнення безпеки України з погляду її вступу до НАТО у майбутньому", - наголосив Анджей Дуда.

Також Дуда наголосив, що українська армія має отримати достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити російський наступ та повернути окуповані території. За його словами, це найважливіше завдання сьогодні.