Президент Польщі підписав закон про розслідування російського впливу у країні

Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив рішення про введення нового закону, спрямованого на розслідування впливу росії в Польщі за період з 2007 по 2022 роки.
Цей закон було підписано главою польської держави та передано на розгляд Конституційного суду. Анджей Дуда озвучив це рішення на пресконференції у Варшаві в понеділок.
Він зазначив, що російський вплив у Європі призвів до нестабільності на континенті, що спричинило агресію росії проти України, а також енергетичні та інші проблеми.
Президент Польщі вважає, що такий вплив потребує детального вивчення, і тому звернувся до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького з проханням порушити питання про розслідування російського впливу в Європі на Європейській раді.
Анджей Дуда наголосив, що слід створити аналогічну комісію на європейському рівні для розслідування впливу росії в європейських інститутах.
Президент Республіки Польща зазначив, що він також підписав закон про створення Державної комісії з розслідування російського впливу на внутрішню безпеку Польщі протягом останніх 15 років.
Його думка полягає в тому, що польське суспільство має бути поінформоване про вплив росії на політичне життя країни протягом останніх двох десятиліть. Однак Дуда має намір відправити цей закон на розгляд Конституційного суду Республіки Польща, щоб усунути можливі сумніви, пов'язані з його виконанням.
Варто зазначити, що опозиційні сили в Польщі висловлюють свої суперечливі думки щодо створення такої комісії, вважаючи її за інструмент тиску та переслідування опозиції.
Цей закон було підписано главою польської держави та передано на розгляд Конституційного суду. Анджей Дуда озвучив це рішення на пресконференції у Варшаві в понеділок.
Він зазначив, що російський вплив у Європі призвів до нестабільності на континенті, що спричинило агресію росії проти України, а також енергетичні та інші проблеми.
Президент Польщі вважає, що такий вплив потребує детального вивчення, і тому звернувся до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького з проханням порушити питання про розслідування російського впливу в Європі на Європейській раді.
Анджей Дуда наголосив, що слід створити аналогічну комісію на європейському рівні для розслідування впливу росії в європейських інститутах.
Президент Республіки Польща зазначив, що він також підписав закон про створення Державної комісії з розслідування російського впливу на внутрішню безпеку Польщі протягом останніх 15 років.
Його думка полягає в тому, що польське суспільство має бути поінформоване про вплив росії на політичне життя країни протягом останніх двох десятиліть. Однак Дуда має намір відправити цей закон на розгляд Конституційного суду Республіки Польща, щоб усунути можливі сумніви, пов'язані з його виконанням.
Варто зазначити, що опозиційні сили в Польщі висловлюють свої суперечливі думки щодо створення такої комісії, вважаючи її за інструмент тиску та переслідування опозиції.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі