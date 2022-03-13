Президент Польщі підписав закон про допомогу біженцям з України

11:55 13 березня Київ, Україна

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їхньої соціальної підтримки.

Нагадаємо, відповідний законопроект було ухвалено Сеймом ще в середу 9 березня. Через день Сенат – верхня палата польського парламенту прийняла загалом 60 поправок до цього закону. Сеймом їх було прийнято вранці 12 березня.



Того ж дня, увечері, закон підписав президент Анджей Дуда.



Нові нормативні акти набудуть чинності з дня опублікування "Правового журналу", але будуть застосовуватися з 24 лютого 2022 року.



Нагадаємо, запропонований закон гарантує законність перебування в Польщі громадян України, а також їх подружжя у разі, якщо у них немає українського громадянства.. Це стосується лише тих людей, які в'їхали до Польщі з України від початку російського вторгнення.



Також легальним буде перебування дітей, народжених у Польщі українцями, які втекли від війни.







Перебування українських біженців у Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців, хоча Сенат пропонував зробити це безстроковим.



Втім, через 9 місяців перебування у Польщі, біженці можуть подати заяву на отримання дозволу на проживання строком на 3 роки.

Згідно з ухваленим законом, біженці з України зможуть отримувати податковий номер PESEL, працювати в Польщі та отримати доступ до медичної допомоги.



Українські учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських школах та університетах.



Втікачі з України також матимуть право на одноразову фінансову допомогу. Згідно з ухваленим законом, вона становитиме 300 злотих на людину.



Закон також передбачає виплачувати пільги тим полякам, які забезпечуватимуть харчування та проживання громадян України. Гроші виплачуватимуть максимум на 60 днів, але в обґрунтованих випадках цей термін може бути продовжено.