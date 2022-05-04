Президент підписав закони про судову реформу

12:49 03 серпня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і про зміну порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"Президент також підписав закони про зміни до деяких законів про порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя і про внесення змін до ст. 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня Рада прийняла закон про Вищу раду правосуддя. Він змінює порядок обрання на посади членів ВРП і діяльність дисциплінарних інспекторів.