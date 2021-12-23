Президент підписав закон про посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки

09:57 15 квітень Київ, Україна

Прийнятий ВР за ініціативою Кабміну закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки підписав Володимир Зеленський.

Про це в середу, 15 квітня, повідомляє пресслужба ОП.



Відзначається, що протягом останніх п'яти років в Україні сталося понад 352 тисячі пожеж, які завдали прямих збитків більш ніж 6 млрд грн. В результаті спалаху загинули понад 11 тисяч осіб, в тому числі 359 дітей, а травми отримали більше семи тисяч осіб.



Згідно з документом, порушення вимог пожежної і техногенної безпеки тепер будуть каратися штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Крім того, за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, що призвели до аварії і заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1 000 до 4 020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років або обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.



Якщо такі дії спричинили загибель людей або пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



Також закон посилює адміністративну відповідальність за свідомо неправдивий виклик спеціальних служб - пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади швидкої допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань (передбачені штрафи від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проти штрафів на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, які існували раніше); за невиконання приписів посадових осіб пожежної та техногенної безпеки (штрафи від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).



Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.