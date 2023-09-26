Президент підписав закон про відновлення обов'язкової фінзвітності політичних партій

14:43 26 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня підписав законопроєкт, що передбачає поновлення обов'язкової фінансової звітності політичних партій.

Повна назва проєкту закону № 9419-1 – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій".

Ініціатори законопроєкту – депутати "Слуги народу", зокрема Олександр Корнієнко, Давид Арахамія та Олена Шуляк.



Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, призупинення звітів від українських партій "ставить під загрозу як довіру до політичних партій, так і здатність держави реагувати на внутрішні та зовнішні виклики, пов'язані з агресією російської федерації та надмірним впливом олігархів на політичні процеси".



Верховна Рада України 23 серпня ухвалила цей документ у другому читанні та загалом.



Про законопроєкт 9419-1

Закон передбачає поновлення подання звітів політичними партіями та функцій Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) щодо їхньої перевірки, зупинених ще у 2020 році. Спочатку – через COVID-19, а потім через воєнний стан. Востаннє партії звітували про своє фінансування у ІІІ кварталі 2020 року.



Партії, які мають право на державне фінансування статутної діяльності, будуть зобов'язані надати звіти, у тому числі за період, коли було припинено звітність, протягом 90 днів після набрання чинності законом.



Інші політичні партії мають 120 днів, щоб подати звіти після набрання чинності законом. Термін перевірки звітів НАЗК — до 60 днів.