Президент підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

09:33 07 серпня Київ, Україна

Якість поводження з тваринами незабаром буде регулюватися правовими нормами, відповідний закон був підписаний президентом України в п'ятницю, 6 серпня. Залишилося дочекатися, коли він набуде чинності.
 
Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

Зокрема, підписаний президентом документ забороняє:
  • застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
  • контрабанду диких тварин; фотопослуги з дикими тваринами;
  • пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
  • побиття, вбивство, цькування і знущання з бездомних тварин;
  • жебрацтво з тваринами;
  • утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
  • замуровування тварин в підвальних приміщеннях;
  • створення небезпечних для життя умов.
Закон посилює заходи по боротьбі за браконьєрством і права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.

У той самий час підписаний президентом закон вводить:
  • адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
  • кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
  • можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
  • конфіскацію тварин у випадках жорстокого поводження;
  • позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
  • обов'язкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.
Документ набуде чинності на наступний день після публікації, але діяти почне тільки через 3 місяці.