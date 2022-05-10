Президент підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

Якість поводження з тваринами незабаром буде регулюватися правовими нормами, відповідний закон був підписаний президентом України в п'ятницю, 6 серпня. Залишилося дочекатися, коли він набуде чинності.
Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.
Зокрема, підписаний президентом документ забороняє:
Зокрема, підписаний президентом документ забороняє:
- застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
- контрабанду диких тварин; фотопослуги з дикими тваринами;
- пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
- побиття, вбивство, цькування і знущання з бездомних тварин;
- жебрацтво з тваринами;
- утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
- замуровування тварин в підвальних приміщеннях;
- створення небезпечних для життя умов.
Закон посилює заходи по боротьбі за браконьєрством і права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.
У той самий час підписаний президентом закон вводить:
У той самий час підписаний президентом закон вводить:
- адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
- кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
- можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
- конфіскацію тварин у випадках жорстокого поводження;
- позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
- обов'язкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.
Документ набуде чинності на наступний день після публікації, але діяти почне тільки через 3 місяці.
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