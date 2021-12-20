Президент підписав закон про допомогу ФОПам

19:26 06 квітень Київ, Україна

Згідно з підписаним Владимиром Зеленським указом, бізнес і працівники підприємств, які постраждали через введення локдауну, отримають по 8 тисяч гривень.

Про це у вівторок, 6 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.