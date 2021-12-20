Президент підписав закон про допомогу ФОПам

Згідно з підписаним Владимиром Зеленським указом, бізнес і працівники підприємств, які постраждали через введення локдауну, отримають по 8 тисяч гривень.
Про це у вівторок, 6 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Відповідно до закону, фізичні особи - підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантин у червоних зонах, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 000 гривень.
Крім гарантованої державою допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування прийме відповідне рішення.
Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг Дія.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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