Президент підписав закон про неонатальний скринінг

17:52 01 липня Київ, Україна

Зеленський підписав ініційований ним закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба президента в четвер, 1 липня.

"Закон «Про внесення змін до додатка № 3 до закону України «Про Державний бюджет України на 2021» щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні» № 1563-ІХ, який підписав президент, збільшує на 300 млн грн видатки для Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань", - сказано в повідомленні.

"Ми розпочинаємо системну роботу з орфанними захворюваннями в цілому і з СМА зокрема", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що планується створити шість сучасних центрів неонатального скринінгу, які повинні забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, і високотехнологічний референс-центр для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектра сучасних лабораторно-діагностичних технологій, а також моніторинг лікування.