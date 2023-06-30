Президент підписав закон про більш довгі відпустки та повернення доплат військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9342, який передбачає відпустки та виплати строковикам, курсантам, доплати обмежено придатним, пораненим.
Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Верховна Рада 28 червня ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №9342 про доплати військовим, прийнятий у першому читанні 30 травня.
У законі, зокрема, йдеться про таке:
Верховна Рада 28 червня ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №9342 про доплати військовим, прийнятий у першому читанні 30 травня.
У законі, зокрема, йдеться про таке:
- Військовослужбовцям щомісяця виплачується додаткова винагорода 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз (для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання, — ред.).
- Доплати строковикам залишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж у порядку, визначеному КМУ.
- Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.
- Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці із призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки
- Мінімальний термін проходження базової військової підготовки – не менше одного місяця.
Для поранених, визнаних непридатними до військової служби та зарахованих у розпорядження відповідних командирів, передбачаються два місяці виплат за останньою посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком, визначеним КМУ.
Померлим внаслідок поранення передбачено одноразову виплату у розмірі 100 тис. грн на умовах та у порядку, визначеному КМУ.
Важко пораненим на лікуванні, полоненим і зниклим безвісти щомісячну додаткову винагороду в 100 тис. грн на умовах та у порядку, визначеному КМУ.
Мінімальний поріг доплати для інструкторів визначається у розмірі 15 тис. грн у порядку КМУ.
Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.
Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
Померлим внаслідок поранення передбачено одноразову виплату у розмірі 100 тис. грн на умовах та у порядку, визначеному КМУ.
Важко пораненим на лікуванні, полоненим і зниклим безвісти щомісячну додаткову винагороду в 100 тис. грн на умовах та у порядку, визначеному КМУ.
Мінімальний поріг доплати для інструкторів визначається у розмірі 15 тис. грн у порядку КМУ.
Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.
Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі