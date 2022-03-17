Президент підписав закон про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові

15:41 22 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові» № 931-ІХ, який парламент ухвалив 30 вересня 2020 року.



Документ визначає принципи державної політики щодо організації заготівлі, тестування, перероблення, зберігання, розподілу, транспортування і реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.



Крім того, закон визначає стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів для надання рівного доступу українцям до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою забезпечення безпеки і здоров'я донорів крові та компонентів крові.



Документ адаптує вітчизняне законодавство до acquis (правової системи. - ред.) Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.



Відповідно до закону, в Україні повинен бути створений уповноважений орган з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю та збором інформації, що стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов'язаних з операціями з донорською кров'ю і компонентами крові.



Законом також передбачена можливість реалізації проєктів державно-приватного партнерства із залучення інвестицій та посилення матеріально-ресурсного потенціалу системи крові, а також в частині відкриття сфери для діяльності приватних компаній під державним контролем за донорською кров'ю.