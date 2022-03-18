Президент підписав укази про призначення нових українських послів

06:49 18 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів в Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії і Багамських островах.





Всі нові посли будуть працювати за сумісництвом, оскільки вже очолюють дипломатичні відомства, повідомляє пресслужба глави держави.



Так, новим послом України в Республіці Ботсвана і Мозамбіку стала Любов Абравітова. Вона також є українським послом в Південно-Африканській Республіці.



Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця за сумісництвом очолить дипломатичне представництво в Республіці Тринідад і Тобаго, а також на Багамських островах.



У той самий час президент призначив послом України в Ісламській Республіці Мавританія Максима Субха. Він призначений на посаду за сумісництвом, оскільки також є українським послом в Алжирі.