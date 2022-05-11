Президент підписав указ про поліпшення екологічної обстановки в Чорнобильській зоні

06:47 10 грудня Київ, Україна

Уряд України до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи має розробити план просвітницьких заходів в навчальних закладах і установах культури країни.

Також Володимир Зеленський підписав указ № 556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи".



Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів України повинен вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного і санітарного стану лісів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема, на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема, моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, уряду доручено розробити і затвердити план заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи, який передбачає проведення 26 квітня 2021 року в Києві та Київській області заходів з нагоди 35-ї річниці катастрофи; проведення у навчальних закладах та установах культури інформаційних, просвітницьких, культурних та інших заходів.