Президент підписав указ про поліпшення екологічної обстановки в Чорнобильській зоні

Уряд України до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи має розробити план просвітницьких заходів в навчальних закладах і установах культури країни.
Також Володимир Зеленський підписав указ № 556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи".
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Серед іншого, уряду доручено розробити і затвердити план заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи, який передбачає проведення 26 квітня 2021 року в Києві та Київській області заходів з нагоди 35-ї річниці катастрофи; проведення у навчальних закладах та установах культури інформаційних, просвітницьких, культурних та інших заходів.
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