Президент підписав указ про підготовку до 35-ї річниці Чорнобиля

14:57 10 грудня Київ, Україна

Кабінету Міністрів України доручено підготувати заходи до проведення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
 
Відповідний указ №556/2020 був підписаний главою держави Володимиром Зеленським, повідомив Офіс Президента.
 
Зеленський доручив уряду:
  • вжити термінових заходів для поліпшення протипожежного і санітарного стану лісів в зоні відчуження;
  • удосконалити систему оперативного реагування на пожежі;
  • актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту потерпілих;
  • актуалізувати державні програми по поводженню з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення "Укриття" в екологічно безпечну систему;
  • затвердити план заходів до річниці Чорнобиля, який повинен передбачати проведення в Києві урочистих заходів;
  • опрацювати питання проведення в Україні міжнародної конференції, присвяченої Чорнобилю.