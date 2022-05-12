Президент підписав указ про підготовку до 35-ї річниці Чорнобиля

Кабінету Міністрів України доручено підготувати заходи до проведення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
Відповідний указ №556/2020 був підписаний главою держави Володимиром Зеленським, повідомив Офіс Президента.
Зеленський доручив уряду:
- вжити термінових заходів для поліпшення протипожежного і санітарного стану лісів в зоні відчуження;
- удосконалити систему оперативного реагування на пожежі;
- актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту потерпілих;
- актуалізувати державні програми по поводженню з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення "Укриття" в екологічно безпечну систему;
- затвердити план заходів до річниці Чорнобиля, який повинен передбачати проведення в Києві урочистих заходів;
- опрацювати питання проведення в Україні міжнародної конференції, присвяченої Чорнобилю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі