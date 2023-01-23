Президент ПАРЄ закликав рф припинити війну в Україні

18:55 23 січня Київ, Україна

Новообраний президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що росія перейшла "червоні лінії", коли вторглася на українську територію, і закликав її до якнайшвидшого припинення війни.



Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кокс заявив у своїй першій промові після обрання у понеділок на відкритті зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

"Тема війни домінувала і продовжуватиме домінувати на нашому порядку денному та діяльності – так само, як вона домінує щодня для кожного громадянина України. Поки ми говоримо, український народ продовжує страждати і гинути в цій війні, яка ніколи не мала розпочатися і повинна закінчитися якнайшвидше", – заявив президент ПАРЄ.



Після вшанування пам'яті жертв російської агресії хвилиною мовчання, він наголосив, що ця російська війна ніколи не має стати "нормальністю".

"І ми ніколи не повинні відволікати нашу увагу від неї", – додав Кокс.

Він також нагадав, що Рада Європи та її Парламентська асамблея зробили "безпрецедентні" кроки, реагуючи на російське вторгнення.

"Минулого року ми зіткнулися з початком розв'язаної росією агресивної війни проти нашої країни-учасниці України. І ми спільно зробили безпрецедентні кроки. Через день після вторгнення ми призупинили членство росії в Раді Європи, а через три тижні ми вигнали росію з цієї організації через грубі порушення нашого статуту, який зобов'язує нас усіх зберігати мир і безпеку в Європі. Перетинаючи кордони України, росія також перейшла наші "червоні лінії", – заявив він.



Кокс вказав на те, що наприкінці квітня минулого року ПАРЄ схвалила пропозицію щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії росії, і відтоді підтримка цієї пропозиції ПАРЄ лише зростає серед країн-учасниць та інших міжнародних організацій.



Він запевнив, що війна росії проти України залишатиметься на порядку денному ПАРЄ, "поки не буде досягнуто миру".



Як відомо, зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи проходитиме у Страсбурзі з 23 по 27 січня 2023 року. Під час відкриття сесії у понеділок було затверджено її порядок денний та обрано нового президента, яким став депутат із Нідерландів Тіні Кокс.