Президент ПАРЄ закликав рф припинити війну в Україні

Новообраний президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що росія перейшла "червоні лінії", коли вторглася на українську територію, і закликав її до якнайшвидшого припинення війни.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кокс заявив у своїй першій промові після обрання у понеділок на відкритті зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кокс заявив у своїй першій промові після обрання у понеділок на відкритті зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі.
Після вшанування пам'яті жертв російської агресії хвилиною мовчання, він наголосив, що ця російська війна ніколи не має стати "нормальністю".
Він також нагадав, що Рада Європи та її Парламентська асамблея зробили "безпрецедентні" кроки, реагуючи на російське вторгнення.
Кокс вказав на те, що наприкінці квітня минулого року ПАРЄ схвалила пропозицію щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії росії, і відтоді підтримка цієї пропозиції ПАРЄ лише зростає серед країн-учасниць та інших міжнародних організацій.
Він запевнив, що війна росії проти України залишатиметься на порядку денному ПАРЄ, "поки не буде досягнуто миру".
Як відомо, зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи проходитиме у Страсбурзі з 23 по 27 січня 2023 року. Під час відкриття сесії у понеділок було затверджено її порядок денний та обрано нового президента, яким став депутат із Нідерландів Тіні Кокс.
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