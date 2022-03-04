Президент озвучив принципи антикорупційної стратегії

17:03 07 червень Київ, Україна

Володимир Зеленський просить нардепів якомога швидше прийняти підготовлену урядом антикорупційну стратегію.

Про це він заявив під час виступу на антикорупційному форумі.

"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якомога швидше внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 - 2024 роки", - сказав Зеленський.

Він додав, що документ містить п'ять основних принципів і назвав їх: