Президент озвучив принципи антикорупційної стратегії

17:03 07 червень Київ, Україна

Володимир Зеленський просить нардепів якомога швидше прийняти підготовлену урядом антикорупційну стратегію.
 
Про це він заявив під час виступу на антикорупційному форумі.
"Парламенту слід зосередитися на тому, що в останні чотири роки в Україні відсутній програмний документ - антикорупційна стратегія. Депутатам потрібно прийняти якомога швидше внесений урядом проєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 - 2024 роки", - сказав Зеленський.
Він додав, що документ містить п'ять основних принципів і назвав їх:
  • оптимізація функцій державних органів влади,
  • цифрова трансформація і повне відкриття даних,
  • зручні і законні сервіси,
  • невідворотність покарання за корупційні правопорушення,
  • громадська нетерпимість до корупції.