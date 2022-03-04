Президент озвучив принципи антикорупційної стратегії

Володимир Зеленський просить нардепів якомога швидше прийняти підготовлену урядом антикорупційну стратегію.
Про це він заявив під час виступу на антикорупційному форумі.
Він додав, що документ містить п'ять основних принципів і назвав їх:
- оптимізація функцій державних органів влади,
- цифрова трансформація і повне відкриття даних,
- зручні і законні сервіси,
- невідворотність покарання за корупційні правопорушення,
- громадська нетерпимість до корупції.
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