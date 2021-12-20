Президент відзначив роботу МВС і спецслужб

15:55 22 липень Київ, Україна

Володимир Зеленський висловив подяку всім співробітникам Міністерства внутрішніх справ і спецслужб, за хорошу та чітко злагоджену роботу

Про це повідомили УНН в прес-службі Президента.

"Спасибі всім спецслужбам, правоохоронцям: Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Нацгвардії - всім, хто вчора так добре спрацював в операції зі звільнення заручників", - підкреслив Володимир Зеленський.

Главі держави також повідомили, що правоохоронці несуть посилену службу в місцях, де надходять повідомлення про мінування.



Також продовжують роботу по контролю за дотриманням карантину. В цілому більше 14 тис. правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії і ВСУ залучено до заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавируса і посилення публічної безпеки. З початку проведення таких заходів було складено майже 20 тис. Адмінпротоколів про порушення правил карантину. Судами накладено штрафів на 7,7 млн грн.