Президент визначився з кандидатурою на посаду глави місії України при НАТО

11:48 30 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський визначився з кандидатурою на посаду глави місії України при НАТО - нею стала колишній посол України в Сполученому Королівстві Великобританії і Північній Ірландії Наталія Галібаренко.



"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в указі.



Вона з 2015 по 2020 роки обіймала посаду посла України в Сполученому Королівстві Великобританії та Північній Ірландії.



Також Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Василя Боднара послом України в Туреччині.



Боднар з листопада 2017 року обіймає посаду заступника міністра закордонних справ, а в 2013-2015 роках був радником Посольства України в Туреччині, в 2015-2017 роках - генконсулом України в Стамбулі, представником України при ОЧЕС.