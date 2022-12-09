Президент оголосив про посмертне нагородження загиблих поліціянтів

07:35 09 грудня Київ, Україна

Учора у вечірньому зверненні до народу України президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про посмертне нагородження поліціянтів, які загинули на Херсонщині.

"Вони робили все для безпеки українців. Вже повертаючись після виконання одного із завдань - коли вилучили зброю та боєприпаси зі сховища окупантів, залишених на Херсонщині, - поліціянти потрапили до мінної пастки. І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити по собі якнайбільше смертельних пасток. Закопаних "фугасів", розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури"... - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що мінний терор ще більш підлий, ніж ракетний.

"Я впевнений: це буде серед пунктів звинувачення проти росії за агресію, саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО. І я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Дякую всім, хто посилює нашу державу та допомагає нашим людям! Вічна пам'ять кожному та кожній, хто віддав своє життя за Україну!” – сказав президент України.

Як повідомив Зеленський, в Україні зараз понад 170 тис. квадратних кілометрів замінованої території.

Нагадаємо, 7 грудня, на Херсонщині, підірвавшись на мінах, загинули четверо поліціянтів із Черкаської області.