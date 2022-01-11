Президент оприлюднив імена послів України в Монако, Ірландії та Сенегалі

20:14 28 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський зняв з посади посла України в Австрії Олександра Щербу і оприлюднив імена трьох нових послів в Монако, Ірландії та Сенегалі.
 
Про це йдеться в тексті указу №176/2021 від 28 квітня, який опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія", - йдеться в указі.

Щерба на цій посаді перебував з листопада 2014 року.

Крім того, послом Монако Зеленський призначив Вадима Омельченка, який також очолює українське посольство у Франції.

Послом України в Ірландії стала Лариса Герасько.

А послом в Сенегалі призначений Юрій Пивоваров.