Президент ОАЕ запропонував майданчик для зустрічі Володимира Зеленського та путіна

07:59 10 серпня Київ, Україна

Глава ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян має намір організувати зустріч Зеленського та путіна в рамках майбутньої конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка пройде в Дубаї у листопаді-грудні, пише газета L'Orient-Le Jour з посиланням на західних та арабських дипломатів.

Як зазначає видання, про ці плани поінформовані президент США, Джо Байден і Папа Римський, які висловили згоду з ініціативою.

У США вже дали коментар цій ініціативі, заявивши, що Україна відіграє головну роль у визначенні власного майбутнього, і президент Зеленський має особисто приймати рішення щодо будь-яких потенційних переговорів з путіним.

«По будь-якій зустрічі між президентом Зеленським та президентом путіним, я б сказав, що це рішення має приймати сам президент Зеленський. Ми чітко дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє, і це стосується будь-яких потенційних переговорів», - наголосив представник Держдепу Метью Міллер.

Водночас, за його словами, українська сторона чітко наголошувала на тому, що відкрита для переговорів з росією, які поважатимуть територіальну цілісність України та її суверенітет.