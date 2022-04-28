Президент назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ

У процесі децентралізації, крім успіхів, проявилися і недоліки, тому щоб виправити недоліки, необхідно провести аудит після завершення другого етапу реформи.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30", повідомляє його пресслужба в середу, 28 липня.
Але, за словами Зеленського, в процесі децентралізації виявилися не тільки успіхи, але й недоліки, які спочатку були непомітні.
Він зазначив, що робота над цим триває в рамках Конгресу місцевих і регіональних влад, який поступово стає аналітичним інструментом для допомоги в процесі децентралізації, майданчиком для дискусій з представниками виконавчої і законодавчої гілок влади.
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