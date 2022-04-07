Президент призначив нового главу Івано-Франківської ОДА

07:51 09 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) Світлану Онищук та вручив їй службове посвідчення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Під час зустрічі в Офісі Президента глава держави побажав новій керівниці Івано-Франківської ОДА успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш професійний рівень, досвід держслужби і знання регіону допоможуть зробити роботу облдержадміністрації ще більш ефективною для створення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини", - сказав президент.

Серед пріоритетів він назвав розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.



Відзначається, досі Онищук працювала заступницею голови ОДА.



На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою і призначення на цю посаду Онищук.



Світлана Онищук народилася в 1984 році в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом "бухгалтерський облік", в 2005 році - Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом "правознавство". Доктор наук з державного управління.



Трудову діяльність Онищук почала в 2002 році як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах в Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах.



З вересня 2019 року - заступниця голови Івано-Франківської ОДА.