Президент призначив нового голову облдержадміністрації Харкова

Володимир Зеленський призначив нового голову обласної держадміністрації Харкова, підписавши відповідний указ.

Про це повідомили в Офісі Президента, 27 листопада.

Головою облдержадміністрації стала Айна Тимчук, під час зустрічі в Офісі Президента Зеленський вручив Тимчук службове посвідчення (на фото) і побажав успіхів в роботі на посаді. Він висловив надію, що під її початком регіон досягне нових ступенів розвитку.





Довідка:народилася в 1973 році в місті Дніпропетровськ (тепер Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами", а в 2004 році - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю "Державне управління".

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік - заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках - заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.